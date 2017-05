Plasterk bij 73e herdenking Margraten

De Amerikaanse erebegraafplaats in het Limburgse Margraten verwacht zondag opnieuw duizenden bezoekers voor de jaarlijkse herdenking van de militairen uit dat land die in de Tweede Wereldoorlog sneuvelden bij de bevrijding van Europa. Namens het kabinet legt demissionair minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) een krans. Hij houdt ook een toespraak.

Op de begraafplaats liggen 8301 Amerikaanse soldaten die bij hun opmars door West-Europa omkwamen. Op een monument staan ook de namen vermeld van 1722 vermiste Amerikaanse soldaten. De herdenking in Margraten, die voor de 73e keer wordt gehouden, vindt traditioneel op de laatste zondag van mei plaats, één dag voor de viering van Memorial Day in de VS.

Alle graven op het kerkhof en namen op het monument zijn ‘geadopteerd’. De mensen die dat gedaan hebben, leggen in de dagen voorafgaand aan de herdenking bloemen op de graven. Ook versieren scholieren uit de omgeving de graven met Amerikaanse en Nederlandse vlaggetjes.

De herdenking wordt jaarlijks door zo’n 6000 mensen bijgewoond. De bijeenkomst wordt opgeluisterd door een erewacht en kransdragers van de landmacht. F-16’s van de luchtmacht vliegen in zogenoemde missing man-formatie over de begraafplaats.