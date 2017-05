Tientallen schademeldingen na beving

Bij het Centrum Veilig Wonen (CVW) zijn tot zondagavond 39 schademeldingen binnengekomen over de aardbeving die zaterdagmiddag plaatsvond bij het Groningse Slochteren. De woordvoerder van het CVW ,,acht het zeer wel mogelijk dat de komende dagen het aantal meldingen nog verder stijgt”.

De beving had een kracht van 2,6. Volgens het KNMI, was het de zwaarste beving in het gebied sinds 30 september 2015. Die beving had een kracht van 3,1. Daarna waren er wel bevingen boven de 2,0 maar nog niet zo zwaar als zaterdagmiddag. ,,Vanaf magnitude 2 voelen mensen de beving goed en kan schade ontstaan.”

De aardbevingen in Groningen ontstaan door gaswinning van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Tegen de gaswinning is veel verzet. Groningers voelen zich onveilig door de bevingen. Het Centrum Veilig Wonen inventariseert onder meer de meldingen.