Controle vastgoed Rotterdam ‘nooit op orde’

De miljoenenfraude bij het Rotterdamse poppodium Waterfront kon plaatsvinden doordat het vastgoedbeheer van de gemeente ,,nooit op orde is geweest”. Dat constateert de enquêtecommissie maandag die namens de gemeenteraad onderzoek deed naar de fraude en wanbetaling van meer dan acht miljoen euro.

De commissie constateert dat de gemeenteraad in 2014 onjuist is geïnformeerd over het feit dat de vastgoedorganisatie wel op orde zou zijn.

De hoofdoorzaak van de fraude bij het poppodium aan de Boompjeskade (aan de voet van de Willemsbrug) ligt echter bij degenen die met kwade opzet hebben gehandeld, aldus de commissie. Daar wordt strafrechtelijk onderzoek gedaan.

Huur werd niet betaald en valse rekeningen voor verbouwingen werden zonder de vereiste goedkeuring voldaan. De verantwoordelijk wethouder voor de portefeuille vastgoed, Ronald Schneider (Leefbaar), ,,had geen specifiek inzicht in de bedrijfsvoering van de vastgoedorganisatie”, aldus het eindrapport.