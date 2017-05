In Rotterdam is zondagavond een dode gevallen door een schietpartij op straat. Een man werd rond 22.30 uur op de Paardebloem in de wijk Ommoord neergeschoten. Hij raakte zwaargewond en overleed ondanks reanimatiepogingen.

De politie meldt dat ze een groot onderzoek is begonnen. Er is nog niemand gearresteerd.