Miljoen mensen zien huldiging Dumoulin

Een miljoen mensen hebben zondag live gezien hoe Tom Dumoulin werd gehuldigd als winnaar van de Ronde van Italië. Dankzij de historische prestatie van de Nederlandse wielrenner kwam de commerciële zender Eurosport in de lijst van kijkcijfers op de vijfde plaats terecht. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO) maandag.

Op de beslissende tijdrit, die ook via Eurosport live te zien was, stemden zondagmiddag 778.000 mensen af. Dit was goed voor de twaalfde plek. De Grote Prijs van Monaco met Max Verstappen achter het stuur van zijn bolide van Red Bull bezorgde Ziggo Sport 783.000 kijkers (elfde).