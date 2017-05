NAC Breda gehuldigd op bomvolle Grote Markt

Ruim 6000 fans hebben maandagmiddag de huldiging van NAC op de Grote Markt in Breda bijgewoond. Het was zo druk dat de Grote Markt enige tijd was afgesloten. De voetballers van NAC Breda werden in het zonnetje gezet omdat de ploeg zondag promoveerde naar de eredivisie.

Het plein zag geelzwart omdat veel supporters zich in de kleuren van NAC Breda hadden gekleed. ,,In Breda heerst vandaag code geelzwart”, zei burgemeester Paul Depla. ,,Lekker dat we weer naar Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Tilburg mogen. Maar ook fijn voor de eredivisie dat we er weer bij zijn.”

De huldiging duurde tot 17.00 uur. Het feest zelf gaat nog door tot 20.00 uur, dan gaan de buitentaps op het plein dicht.