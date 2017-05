‘Laat snelle e-bike toch op fietssnelwegen’

Het is onbegrijpelijk dat snelle e-bikes vanaf deze zomer zelfs worden geweerd van snelfietsroutes. Dat vindt RAI Vereniging. Ook de Fietsersbond pleit ervoor om zogeheten speed pedelecs een vrijstelling te geven voor de snelle en comfortabele fietspaden die steden met elkaar verbinden.

Speed pedelecs of speed e-bikes zijn elektrische fietsen die snelheden kunnen halen van 45 kilometer per uur. Vanaf 1 juli worden ze beschouwd als bromfiets en mogen ze niet meer op het fietspad. Ook fietssnelwegen zoals het RijnWaalPad tussen Arnhem en Nijmegen en de F35 in Twente zijn dan verboden gebied.

,,Onbegrijpelijk en een onbedoeld effect van de wet”, stelt voorzitter Steven van Eijck van RAI Vereniging dinsdag. ,,Er is maatwerk nodig”, vindt directeur Saskia Kluit van de Fietsersbond.