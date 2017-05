‘Verkopen huis levert nog vaak verlies op’

Nog 340.000 huiseigenaren staan op virtueel verlies met de waarde van hun huis. Als ze nu zouden verkopen dan krijgen ze minder dan ze eerder voor hun stekkie hebben betaald. Dat heeft woningmarktonderzoeker Calcasa uitgezocht door aankoopprijzen te vergelijken met huidige woningwaardes.

Dankzij het aantrekken van de woningverkopen zijn de huizenprijzen sinds het dieptepunt van de markt in 2013 weer flink opgelopen. Toch worden er nog steeds woningen met verlies verkocht, constateert Calcasa. Vooral mensen die hun huis tussen 2006 en 2009 aanschaften, doen deze bij verkoop nu vaak met verlies van de hand.

De meeste woningen die nu nog minder waard zijn dan hun oorspronkelijke aankoopprijs liggen in het oosten en zuiden van het land. Daar staan nog respectievelijk 120.000 en 127.000 huizen op virtueel verlies. In het westen van het land ligt dit aantal met 34.000 stuks aanzienlijk lager. Kopers die hun verlies al hebben genomen zijn niet meer meegeteld in deze cijfers.