Brand in groot studentenhuis Maastricht

In een studentenhuis met ongeveer dertig kamers aan de Grote Gracht in Maastricht is dinsdagavond brand uitgebroken. Alle kamers zijn ontruimd en de studenten zijn elders ondergebracht. Niemand raakte gewond, aldus de brandweer.

Door een brandende kaars vlogen de gordijnen van een kamer in brand en kon het vuur zich snel verplaatsen. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. De andere kamers hebben wel roetschade opgelopen.

Even na middernacht waren de hulpdiensten klaar.