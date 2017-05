Tjeenk Willink zet in op meerderheidskabinet

De nieuwe informateur Herman Tjeenk Willink wil in eerste instantie gesprekken voeren met de leiders van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Hij zet in op de vorming van een meerderheidskabinet, maar een regering zonder een meerderheid in de Tweede Kamer is niet uitgesloten, zei hij woensdag.

Tjeenk Willink wil, na het werk dat Edith Schippers sinds de verkiezingen verrichtte als informateur, niet helemaal opnieuw beginnen. Maar hij benadrukte wel met alle fractievoorzitters te willen praten. In sommige gevallen zal dat alleen telefonisch gebeuren.

De fractievoorzitters zullen niet alleen worden gevraagd naar hun plannen voor de komende vier jaar, maar ook uitdrukkelijk naar een visie voor de langere termijn.