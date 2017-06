Lopers en fietsers beklimmen Alpe d’Huez

Voor het twaalfde jaar beklimmen fietsers en lopers donderdag de Franse berg Alpe d’Huez om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden, die zelf genas van leukemie, geeft dit jaar om dit jaar om 04.30 uur het startschot waarna de ruim vierduizend deelnemers een tot zes keer de berg op gaan. Het motto is dit jaar Opgeven is geen optie.

Rond 20.00 uur gaan de laatste deelnemers over de finish en maakt de organisatie het voorlopige eindbedrag bekend. Vorig jaar werd ruim 11 miljoen euro voor het Alpe d’HuZes/KWF Fonds opgehaald. In totaal is in de afgelopen elf jaar 140 miljoen bij elkaar beklommen op de legendarische berg.

Onder de deelnemers, die zich laten sponsoren, zijn altijd veel (ex-)kankerpatiënten, familie en vrienden. Thuisblijvers kunnen de dag volgen via een gezamenlijke uitzending op verschillende regionale omroepen. Verder is het evenement te volgen via Facebook (Alpe d’HuZes), Instagram en Twitter (@alpedhuzes).