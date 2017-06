Topambtenaar:ministerie V & J niet opsplitsen

Het ministerie van Veiligheid en Justitie moet niet worden opgesplitst. Het volgende kabinet kan beter twee aparte ministers op het departement aanstellen. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Siebe Riedstra (62) in een interview met het AD.

,,Alle onderwerpen die wij hier doen, grijpen in elkaar. Hier zitten al die diensten bij elkaar aan tafel en zeggen we: jouw probleem is ook mijn probleem. Een euro die wij in de politie steken, kan niet naar het Openbaar Ministerie. Maar hier kan men dan gelijk tegen elkaar zeggen: maar dan breng ik jou in de problemen, want dan heb ik een crimineel, maar jij hebt geen officier van justitie om hem te vervolgen.”

Riedstra pleit er liever voor twee ministers aan te stellen. Zo kan de een oog houden voor de opsporing van criminelen en bewaakt de ander ‘privacybelangen en rechtsstatelijke beginselen’. Hij ziet dat die ‘spanning te lang is ontkend’.

Het ontmantelen van het ‘superministerie’, dat de VVD optuigde om zich als veiligheidspartij te profileren, is onderwerp van discussie omdat het te groot en onbestuurbaar zou zijn geworden.