Docenten na busongeluk weer naar huis

De drie docenten van het Strabrecht College in Geldrop die na het busongeluk in Frankrijk nog in het ziekenhuis lagen, keren vrijdag weer terug naar Nederland. Volgens alarmcentrale Allianz Global Assistance is een van de docenten vrijdagochtend al naar Nederland gebracht met een ambulance. De andere twee docenten vertrekken vrijdagmiddag weer naar huis.

De buschauffeur, die flink wat botbreuken heeft opgelopen, is in een ziekenhuis in Lille geopereerd, liet de brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer weten. Hij wordt vermoedelijk na het weekend naar Nederland overgebracht.

De bus, met vijftig leerlingen en vijf docenten van het Strabrecht College, was in de nacht van woensdag op donderdag onderweg naar Londen voor een schoolreis. De bus botste donderdagochtend rond 05.45 uur op de A16 tussen Duinkerken en Calais, ter hoogte van Gravelines, op een vrachtwagen. Over de precieze toedracht van het ongeluk is nog niets bekend.

De leerlingen zijn donderdagavond teruggekomen.