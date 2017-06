Kamp: stom dat ik auto naar Pon bracht

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) vindt het achteraf gezien ,,stom” dat hij zijn privéauto in 2006 door auto-importeur Pon heeft laten keuren. Dat bedrijf is betrokken geweest bij een omkoopschandaal bij Defensie, het departement waar Kamp destijds minister was.

Kamp kreeg toen van Pon twee gratis navigatie-cd’s ter waarde van zo’n 250 euro, meldde Nieuwsuur deze week. Bij Defensie zijn medewerkers ontslagen omdat zij zijn gefêteerd door Pon. Twee ontslagen medewerkers hebben volgens De Telegraaf bij Defensie een integriteitsklacht ingediend tegen Kamp.

Volgens de VVD-minister is er ,,geen enkele relatie” tussen het omkoopschandaal en zijn auto. Hij vindt ook niet dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Kamp kan zich niet meer herinneren waarom hij zijn Audi, die hij in Duitsland had gekocht, naar Pon heeft gebracht. ,,Het is niet zo logisch dat ik dat heb gedaan.” Als hij het opnieuw moest doen, zou Kamp de auto naar eigen zeggen naar een dealer in zijn toenmalige woonplaats hebben gebracht.

Kamp wilde zelf geen oordeel vellen over of de ophef terecht is. ,,Het is aan anderen om dat te beoordelen”.

Het Openbaar Ministerie zegt dat er geen enkele verdenking tegen Kamp is.