Leerlingen Geldrop praten na over busongeluk

Leerlingen van het Strabrecht College in Geldrop zijn vrijdagochtend bijeengekomen om te praten over het busongeluk in Frankrijk. Tussen de dertig en veertig leerlingen, van wie sommigen in de bus zaten, maakten gebruik van de mogelijkheid om het ongeval te bespreken.

Vijftig leerlingen en vijf docenten van de school waren in de nacht van woensdag op donderdag onderweg naar Londen, toen de bus waarin ze zaten op een vrachtwagen botste.

De bijeenkomst op de school was georganiseerd door de GGZ en professionals van de school zelf. De GGZ sprak van een ,,open en prettige bijeenkomst”. De GGZ wees erop dat leerlingen ook onderling, via social media en Whatsapp-groepen, over het ongeluk hebben gepraat. Dinsdag is een tweede bijeenkomst gepland.

Het eindexamengala dat voor vrijdagavond gepland stond, gaat gewoon door, zij het in aangepaste vorm. De feestelijkheden zijn iets versoberd; de vuurwerkshow die op het programma stond, gaat niet door.