Nederlanders verhuizen steeds vaker. Het aantal verhuizingen was vorig jaar het hoogst sinds veertig jaar. Ook in het eerste kwartaal van dit jaar lag het aantal verhuizingen hoger dan in dezelfde periode in de jaren daarvoor. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag heeft gepubliceerd.

In 2016 verhuisden bijna 1,8 miljoen mensen. Dat zijn er 318.000 meer dan in 2013, toen de huizenmarkt weer op gang kwam na de crisis op de woningmarkt.

De stijging betreft vooral verhuizingen tussen gemeenten. Dat aantal is niet eerder zo hoog geweest.

Jong volwassenen (17 tot 20 jaar) verhuizen minder vergeleken met mensen uit andere leeftijdscategorie├źn. Het aantal verhuizende jongvolwassenen daalde zelfs vanaf 2013 met 16.000 naar 181.000 in 2016. De oorzaak hiervoor zou het in 2014 ingevoerde studiefinancieringsstelsel voor nieuwe studenten kunnen zijn. Daarin werd de gift vervangen door een lening, wat tot gevolg had dat meer jongeren thuis zijn blijven wonen tijdens hun studie.