Oud-voetballer Ricksen en ex weer naar rechter

Het gerechtshof in Den Haag moet zich gaan buigen over de echtscheiding van voormalig voetballer Fernando Ricksen en zijn ex-vrouw Graciela l’Ami. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag in cassatie bepaald. L’Ami was naar de Hoge Raad gestapt, na een uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam vorig jaar waar zij het niet mee eens was.

Ricksen en L’ Ami voeren al jaren een verbeten juridische strijd om het gemeenschappelijke vermogen, dat bij de echtscheiding ruim 950.000 euro bedroeg. De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat het gerechtshof onder meer opnieuw moet kijken naar de ruim twee ton die Ricksen in 2009, dus voor de scheiding, neertelde voor de aankoop van een cafĂ©. Het verzoek van l’Ami om hier ook aanspraak op te maken, werd eerder afgewezen. De Hoge Raad vindt dat het hof deze beslissing niet heeft gemotiveerd.

De oud-profvoetballer, die lijdt aan de dodelijke ziekte ALS, zegt dat zijn ex-vrouw al jarenlang geld van rekening naar rekening schuift om het buiten zijn zicht te houden. In een andere rechtszaak, bij de voorzieningenrechter in Alkmaar eind vorig jaar, werd bepaald dat zij Ricksen inzicht moet geven in de omvang van hun gemeenschappelijke vermogen.

De twee trouwden in 2000 in gemeenschap van goederen en gingen tien jaar later uit elkaar. Ricksen voetbalde onder meer bij Fortuna Sittard, AZ, Glasgow Rangers en Zenit Sint-Petersburg.