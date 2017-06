Scholieren na busongeluk terug in Nederland

Alle vijftig leerlingen en twee leraren die donderdagochtend betrokken waren bij het busongeluk in Frankrijk zijn in de avond teruggekeerd bij hun school, het Strabrecht College in Geldrop. De leerlingen werden verwelkomd door de rector van de school, Leenderd van der Deijl. Veel ouders en familie stonden de leerlingen bij de school op te wachten.

,,We zijn heel blij dat de kinderen er weer zijn. Het had ook heel anders kunnen aflopen”, aldus schooldirecteur Hans Abels. De leerlingen, van wie een aantal botbreuken, wonden, kneuzingen of blauwe plekken heeft opgelopen, werden donderdagavond opgevangen in de aula, waar hun familie ze opwachtte.

Drie docenten liggen nog in het ziekenhuis in Frankrijk en keren naar verwachting vrijdag terug in Geldrop. De buschauffeur die zwaargewond raakte, ligt ook nog in het ziekenhuis in Lille. Elf van de vijftig leerlingen in de bus raakten lichtgewond, maar konden ter plekke worden verzorgd.

Vijftig leerlingen en zes docenten van het Strabrecht College uit Geldrop waren in de nacht van woensdag op donderdag onderweg naar Londen voor een schoolreis toen hun bus op een vrachtwagen botste. De botsing gebeurde donderdagmorgen rond 05.45 uur op de A16 tussen Duinkerken en Calais, ter hoogte van de plaats Gravelines.

Er was aanvankelijk verwarring of de bus op de truck was gebotst of andersom. Later werd duidelijk dat de bus op de vrachtwagen is gebotst. De vrachtwagenchauffeur, een Pool, zou volgens regionale media achter het stuur in slaap zijn gevallen en plotseling hard hebben geremd.