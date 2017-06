Teams Roparun op weg naar Rotterdam

In totaal 321 teams gaan zaterdag in Parijs en Hamburg van start voor de Roparun. De acht lopers, aangevuld met fietsers, verzorgers en chauffeurs gaan meer dan 500 kilometer naar Rotterdam afleggen. In de aanloop naar het evenement hebben de meer dan achtduizend teamleden van de non-stop estafetteloop met diverse acties zoveel mogelijk geld ingezameld voor 162 doelen, die proberen mensen met kanker de ziekte even te laten vergeten.

In het Duitse Hamburg geeft presentatrice Sylvie Meis het startschot, in de Franse hoofdstad verricht oud-atlete Nelli Cooman de aftrap. De teams finishen op pinkstermaandag tussen 11.00 uur en 19.00 uur op de feestelijke Coolsingel in Rotterdam.

Vorig jaar leverde de 25e editie in totaal 5,4 miljoen euro op. In de afgelopen 25 jaar is ruim 67 miljoen euro bijeen gelopen en gefietst voor mensen met kanker.