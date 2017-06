‘Voortgang Pinkpop niet in gevaar’

Wie kaartjes heeft voor Pinkpop, komend pinksterweekend, hoeft zich vooralsnog geen zorgen te maken: het popfestival gaat gewoon door. ,,Wij hebben kennis genomen van de situatie bij Rock Am Ring in Duitsland. De details die ons daarover nu bekend zijn, geven geen aanleiding ons zorgen te maken over de voortgang van Pinkpop.”

Dat heeft de organisatie van het driedaagse evenement in Landgraaf vrijdagavond laat bekendgemaakt. Vanwege een terreurdreiging besloot het Duitse festival vrijdag tegen zonsondergang de tienduizenden bezoekers weg te sturen. Er zouden concrete aanwijzingen zijn voor een terroristische dreiging.

,,Wij hebben voorafgaand aan Pinkpop alle veiligheidsmaatregelen grondig doorgenomen en daar hebben wij het volste vertrouwen in. Uiteraard blijven wij alert. Over eventuele extra maatregelen kunnen wij uit veiligheidsoverwegingen geen uitspraken doen. Er is geen enkele aanleiding om ons zorgen te maken over de voortgang van Pinkpop dit weekend”, zo staat in de verklaring. Op de eerste dag van de 48e editie staan zaterdag onder anderen Justin Bieber, dj Martin Garrix en Kensington op het podium.