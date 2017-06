In de Groningse plaats Winsum is zaterdagavond een persoon overleden nadat diegene met een auto in de sloot was beland. Volgens de politie zaten er geen andere personen in de auto.

Het ongeluk had plaats op de N361. De auto in de sloot werd opgemerkt door voorbijgangers die de hulpdiensten waarschuwden en zelf probeerden te helpen. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Ze gaat uit van een eenzijdig ongeval.