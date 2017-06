Green Day en Broederliefde op Pinkpop-zondag

Op de tweede dag van Pinkpop is het de beurt aan Green Day, Imagine Dragons en Broederliefde. Ook Birdy, Kodaline, Sean Paul, Biffy Clyro, Clean Bandit en Gavin James zijn zondag te zien op het driedaagse muziekfestival in het Limburgse Landgraaf.

Pinkpopbaas Jan Smeets verwacht zo’n 42.000 bezoekers op dag twee. Zaterdag was het het drukst, onder meer door publiekstrekkers Justin Bieber, Martin Garrix en Kensington. Het festival duurt nog tot en met maandag, als Kings of Leon, Live, Passenger, Seasick Steve en Guus Meeuwis op het podium staan.

Pinkpop is Nederlands oudste popfestival. De eerste editie was in 1970, toen was het nog een dag. Pinkpop betekent ‘Pop met Pinksteren’ en is dan ook meestal in dit weekend. De organisatie week hier echter al wel vijf keer vanaf, omdat Pinksteren toen erg vroeg viel.