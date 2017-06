Lichaam Bunschoten werd gevonden in sloot

Het lichaam dat zondag werd gevonden in Bunschoten lag in een sloot bij het industrieterrein De Kronkels. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Het onderzoek is volgens de politie nog in volle gang. ,,Op dit moment wordt sporenonderzoek gedaan en specialisten werken minutieus naar het slachtoffer toe”, meldt de politie op Twitter.

In Bunschoten was zondag een particuliere zoekactie naar de veertienjarige Savannah. Ze is donderdag voor het laatst gezien.

Zo’n 20 kilometer van Bunschoten werd vrijdag in Achterveld het lichaam van een ander veertienjarig meisje gevonden. Ze werd ook in het water aangetroffen. Zij is door een misdrijf om het leven gebracht.