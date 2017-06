Alle Roparunteams gefinisht in Rotterdam

Alle 321 teams die dit pinksterweekeinde meededen aan de Roparun zijn maandag feestelijk binnengehaald bij de finish op de Rotterdamse Coolsingel. Met de ruim 500 kilometer lange estafetteloop uit Hamburg en Parijs naar Rotterdam wordt geld ingezameld voor de kankerbestrijding.

Hoeveel deze 26e Roparun heeft opgebracht wordt later deze maand bekendgemaakt. De organisatie hoopt dit jaar net als voorgaande jaren op ongeveer 5 miljoen euro uit te komen.

De snelste ploeg van de Roparun 2017 arriveerde maandagochtend kort na 11.00 uur, de laatste rondde de estafette even na 18.00 uur af. De lopers, aangevuld met fietsers, verzorgers en chauffeurs, vertrokken zaterdag. In Hamburg gaf presentatrice Sylvie Meis het startschot, in Parijs deed oud-atlete Nelli Cooman dat.

De Roparun leidde de deelnemers onder meer langs het familiehuis van de Daniël den Hoedkliniek waar familieleden van kankerpatiënten kunnen verblijven. ,,Een emotioneel moment. De lopers worden daar geconfronteerd met het doel van de Roparun”, aldus een zegsman van de organisatie.