Tijdens een politieachtervolging in de Limburgse plaats Bemelen is in de nacht van zondag op maandag een persoon om het leven gekomen toen de vluchtende bestuurder uit de bocht vloog en op een boom knalde. Dat gebeurde op de Gasthuis ter hoogte van de Oude Heerweg.

De politie laat weten dat een onderzoek is gestart. Waarom de automobilist werd achtervolgd is niet bekendgemaakt.