Drie dagen snuffelen aan de toekomst

De Technische Universiteit Delft presenteert deze week verschillende veelbelovende ideeën en vindingen. ,,Het is de grootste wetenschappelijke expositie van Nederland, waar je jezelf kan laten inspireren door 175 visuele en interactieve onderzoeksprojecten”, zo wordt beloofd. De universiteit bestaat ook 175 jaar.

Wie zich van te voren via internet aanmeldt, kan donderdag komen kijken hoe bijvoorbeeld kan worden bepaald wanneer planten aan water toe zijn of wat robots in het onderwijs misschien kunnen gaan betekenen. Ook lijkt er een alternatief aanstaande voor de ijskast zoals we die nu kennen.

Het programma van de Research Exhibition biedt een ,,mix van interactieve presentaties, speed lectures en excursies naar diverse onderzoeksfaciliteiten van de TU Delft”, melden de organisatoren. De Boeing-romp die gebruikt wordt voor onderzoek en het Reactor Instituut zijn bijvoorbeeld te bezoeken voor wie zich bijtijds heeft ingeschreven. Er zijn tijdens de Exebition ook lezingen door bedrijven als Intel, KLM en Cordaid, die garen kunnen spinnen bij wat in Delft wordt uitgedokterd.

Hoofddoel is ook om de onderzoekers in contact te brengen met mogelijke samenwerkingspartners uit het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen, maar ook persoonlijk geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor een bezoek op donderdag, de laatste dag van het driedaagse evenement.