Grote brand in flat Eindhoven

In een flat in Eindhoven is in de nacht van zondag op maandag een grote brand uitgebroken. Het betrof een gebouw aan de Gladiolusstraat, waar meerdere appartementen in brand stonden. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen.

Rond 02.45 uur was de brand onder controle en bijna geblust, meldt de politie. Bewoners zijn ondergebracht op andere locaties. De brand is mogelijk op een balkon ontstaan, maar onderzoek moet dat uitwijzen.

Op foto’s op sociale media is te zijn hoe grote vlammen uit het appartementencomplex van vier hoog slaan.