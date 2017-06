Pinkpop sluit af met Guus Meeuwis en Live

Pinkpopbaas Jan Smeets deed er naar eigen zeggen tien jaar over om hem te krijgen, maar maandag staat dan eindelijk Guus Meeuwis op Pinkpop. De Brabantse zanger wilde zelf ook maar al te graag een keer op het driedaagse muziekfestival in het Limburgse Landgraaf optreden. Zijn komst leidde echter tot gemengde reacties onder de festivalgangers.

Verder heeft de organisatie voor de vijfde keer de Amerikaanse rockband Live gestrikt en Kings of Leon sluit de 48e editie van Pinkpop maandagavond af op het hoofdpodium. De bezoekers, naar verwachting zo’n 45.000, kunnen ook een kijkje nemen bij Passenger, System of a Down, Fat Freddy’s Drop, Seasick Steve, Rag’n’Bone Man en Liam Gallagher.

Pinkpop begon zaterdag en op het podium stonden de afgelopen twee dagen onder anderen Justin Bieber, Martin Garrix, Kensington, Green Day, Imagine Dragons en Broederliefde. Het festival was dit keer niet uitverkocht.

Het evenement vond dit keer weer eens in het Pinksterweekend plaats. De vorige twee edities hadden later plaats omdat Pinksteren vroeg viel.