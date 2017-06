12 jaar cel voor doodslag op ex-vrouw

De rechtbank Gelderland heeft dinsdag bij verstek een 42-jarige man uit Nijkerkerveen tot twaalf jaar gevangenisstraf veroordeeld voor doodslag op zijn ex-vrouw.

Het vonnis is conform de eis van de officier van justitie. De rechtbank vindt bewezen dat de man, afkomstig uit Libiƫ, in november 2015 zijn ex-vrouw in een schuur bij haar woning in Hoevelaken met messteken van het leven heeft beroofd.

De vrouw van 39 jaar was moeder van zes kinderen, van wie er vijf haar na de gebeurtenis dood in de schuur aantroffen. De man is naar het buitenland gevlucht. Tegen hem is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd.

De verdachte heeft zich in een telefoongesprek nog wel tot de politie gewend. Daarin beweerde hij dat een andere man aanwezig was in de woning was, er vervolgens een gevecht ontstond en hij meteen daarna de woning heeft verlaten.

De rechtbank Gelderland hecht daar geen geloof aan. Op het gebruikte mes werd bloed van de verdachte aangetroffen en op zijn kleding bleek bloed van de vrouw te zitten.