‘Geef kwetsbare kinderen de ruimte’

Burgemeester Asje van Dijk van de gemeente Barneveld roept de media op om de kwetsbare kinderen in De Glind ruimte te geven om het verdriet in eigen kring te verwerken. ,,Hier komen ze tot rust.” In het dorpje dat onder zijn gemeente valt, wonen ongeveer 150 pleegkinderen, die hier ook naar school gaan. In jeugddorp De Glind zat ook de vrijdag dood gevonden 14-jarige Romy op school.

,,Dit ernstige verlies van Romy is niet te bevatten. Wij zijn vol onbegrip, verdriet en zijn verbijsterd”, zei de burgemeester dinsdag.

Van Dijk is zeer geraakt door de moord op Romy. ,,Je zoekt naar antwoorden, maar die komen nog niet. Wij stellen natuurlijk ook vragen, maar de echte antwoorden moeten wij afwachten.” Het steekt hem dat er zoveel wordt gespeculeerd.

Hij verzoekt ouders in de omgeving hun tieners wel te blijven loslaten. ,,Je moet samen over de risico’s op straat en over de angsten van kinderen praten, maar je kunt ze niet blijven vasthouden. Het leven gaat door.”