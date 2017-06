Griffier vertrekt bij Tweede Kamer

Het hoofd van de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer, de 54-jarige Renata Voss, vertrekt per 1 augustus. Zij is nog geen twee jaar geleden benoemd tot griffier van de Kamer. Zij gaat naar Rotterdam waar ze lid wordt van het college van bestuur van het openbaar onderwijs.

Dat meldt de Tweede Kamer in een verklaring woensdag. Voss komt uit het onderwijsveld en zat eerder onder meer in de leiding van het ROC Albeda College in de regio Rijnmond.

Volgens NRC Handelsblad bestaat er een gebrek aan onderling vertrouwen tussen Voss en Khadija Arib, de voorzitter van de Tweede Kamer. Een woordvoerster van Arib laat weten dat dat ,,niet aan de orde is”. In april vertrok de directeur constitutioneel proces van de Kamer na nog geen jaar in functie.

Voss staat aan het hoofd van zo’n zeshonderd medewerkers. Zij gaf ook leiding aan het proces om de ambtelijke organisatie van de Kamer te professionaliseren. Arib, die in maart werd herkozen, heeft aangegeven de organisatie kritisch tegen het licht te willen houden.