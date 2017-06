Nabestaanden: inspraak tbs moordenaar Rowena

Nabestaanden van Rowena Rikkers, beter bekend als het ‘meisje van Nulde’, willen door de rechtbank Gelderland gehoord worden over de mogelijke tbs-beëindiging van dader Mike J.

Vader Martin Huisman en zus Rochelle vragen in een brief aan de rechtbank in Zutphen om op maandag 19 juni over een eventuele vrijlating het woord te mogen voeren. Het zou volgens hun advocaat Sébas Diekstra voor het eerst zijn dat nabestaanden daarover hun mening mogen geven.

,,Ik begrijp heel goed dat de nabestaanden nu de rechtbank aanschrijven’’, zegt de advocaat. ,,Tot op de dag van vandaag zijn zij niet gehoord in verband met het verplichte slachtofferonderzoek bij verlofverlening. Dit had wel moeten gebeuren.’’

In februari maakte minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) excuses aan de vader en zus van Rowena omdat zij te laat waren geïnformeerd over onbegeleid proefverlof van de tbs’er.

Rowena Rikkers stierf in 2001 op vierjarige leeftijd. Haar moeder en haar toenmalige vriend Mike J. werden daarvoor veroordeeld. J. kreeg twaalf jaar cel en tbs. Rowena werd bekend als het meisje van Nulde vanwege de vindplaats van haar lichaam nabij het Veluwemeer.

De nabestaanden van Rowena zijn door Slachtofferzorg van het Openbaar Ministerie uitgenodigd de zitting bij te wonen. Het is niet gebruikelijk dat nabestaanden daarin het woord krijgen.

Slachtofferhulp Nederland zegt in een reactie ,,absoluut voorstander te zijn om het slachtoffer in het juridisch proces een stem te geven. Misschien is hun pleidooi niet van belang voor de rechtbank, maar dat is het wel voor de nabestaanden’’.

De nabestaanden van Rowena schrijven de rechtbank woensdag dat zij nooit schadevergoeding hebben ontvangen en dat zij nog steeds geestelijk en financieel lijden onder haar dood. ,,Als u hem niet opgesloten laat zitten, wordt de dader straks aan alle kanten geholpen’’, aldus Martin Huisman in de brief. J. krijgt volgens hem ,,straks een leuk huisje, begeleiding en kan weer zonder zorgen een nieuw leven beginnen’’.

Huisman schetst de rechtbank dat hij en zijn dochter in erbarmelijke omstandigheden leven, mede veroorzaakt door de nasleep van de moord op Rowena.