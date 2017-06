No Surrender: niks te maken bedreiging Arends

No Surrender heeft naar eigen zeggen helemaal niks te maken met de bedreigingen aan het adres van locoburgemeester Bouke Arends van Emmen. Voorzitter Henk Kuipers van de motorclub vermoedt dat de gemeente en het Openbaar Ministerie ten onrechte met de beschuldigende vinger naar de motorclub hebben gewezen.

Arends moest een aantal weken onderduiken na serieuze bedreigingen, werd vorige maand bekend. De link met het sluiten van het clubhuis van No Surrender in Emmen begin dit jaar werd al snel gelegd. ,,Ik distantieer me van criminele activiteiten”, benadrukte Kuipers op de speciaal door hem belegde persconferentie in Emmen, waarin hij ,,de waarheid” wil vertellen. Overigens werd een journalist woensdag direct de deur weer gewezen, omdat het tv-programma volgens Kuipers vorige week een ,,eenzijdig” item over No Surrender had gemaakt.

,,Bedreigingen moet je altijd serieus nemen. Maar ik weet wel dat er niemand is aangehouden en dat niemand van onze club is verhoord door de politie”, aldus Kuipers over zijn achterneef Arends. De oma’s van de motorclub-voorman en de locoburgemeester waren zussen.

Hij vermoedt dat het OM op zoek is naar munitie om motorclubs te verbieden. In de politiek wordt momenteel gewerkt aan een wetsvoorstel om criminele motorclubs, de zogeheten Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s), te verbieden. ,,Wij houden ons bezig met motorrijden.”

Kuipers is overigens zelf ook politiek actief, met zijn partij Rechtdoor. Bij de landelijke verkiezingen in maart ging de deelname niet door. De volgende verkiezing doet hij opnieuw een poging.