Te kleine baby langer aan navelstreng

In meerdere ziekenhuizen worden binnenkort de mogelijkheden voor en voordelen van het later doorsnijden van de navelstreng onderzocht. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ontwikkelde een tafel waarop te kleine baby’s meteen zorg kunnen krijgen zonder dat de navelstreng al is doorgeknipt. Daar wordt hij ook al gebruikt.

Op de zogenoemde Concord-tafel kan een pasgeborene nog aan de navelstreng worden gestabiliseerd. ,,Hierdoor is er geen haast en kan er rustig gewacht worden met afnavelen totdat de ademhaling goed op gang is gekomen”, aldus neonatoloog Arjan te Pas. ,,Dat geeft een betere doorbloeding bij de kwetsbare pasgeborene.” De onderzoekers willen ook weten of wachten met afnavelen de kans op bijvoorbeeld hersenschade of overlijden van de baby verkleint.

Er zullen in fases zes tot twaalf tafels komen, in ziekenhuizen met intensive care voor te vroeg geboren kinderen.