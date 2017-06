Formatieoverleg hervat in Catshuis

In het Catshuis in Den Haag is donderdagavond iets na 20.00 uur het gezamenlijke overleg hervat van VVD, CDA, D66 en GroenLinks met informateur Herman Tjeenk Willink om te kijken of de vier partijen een kabinet kunnen vormen. Eerder op de dag spraken ze ook al informeel uren met elkaar in de ambtswoning van de premier.

Het vluchtelingenvraagstuk is een belangrijk thema waarover de partijleiders zich buigen. In mei liepen onderhandelingen over een nieuw kabinet tussen de vier partijen stuk op dit onderwerp. Het is niet uitgesloten dat het overleg van deze avond tot een slotsom leidt, zegt een ingewijde.

Na het ochtendoverleg wilden de partijleiders weinig kwijt. ,,Ik heb maar één doel: zo snel mogelijk klaar met die formatie en een nieuwe regering”, zei VVD-voorman Mark Rutte ook namens Alexander Pechtold (D66), Sybrand Buma (CDA) en Jesse Klaver (GroenLinks).

Later op de dag was er in de Tweede Kamer ook nog weer contact tussen betrokken partijen, onder meer tussen GroenLinks en D66.