Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben gerommel met paardensperma ontdekt. Ze namen deze week tientallen doosjes paardenzaad in beslag in Gelderland, omdat de leveringen niet voldeden aan de regels voor de handel erin.

Dat gebeurde tijdens een controle van een Belgische koeriersdienst. Het sperma, bedoeld voor de bevruchting van merries, was afkomstig van hengstenhouderijen uit Nederland, Belgiƫ en Duitsland.

Bij de controle heeft de NVWA vastgesteld dat er iets mis was met 39 doosjes paardensperma afkomstig van zestien hengstenhouderijen. ,,Sommige zendingen waren afkomstig van een bedrijf zonder registratie, een aantal exportzendingen was afkomstig van bedrijven zonder EU-erkenning en in een groot aantal gevallen ontbraken de juiste documenten”, aldus een woordvoerder.