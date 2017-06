Jan Roos weg als leider VNL

Jan Roos stopt als politiek leider van de partij Voor Nederland (VNL). ,,We hebben niet kunnen behalen wat we wilden behalen”, zegt hij donderdag

VNL behaalde bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart geen enkele zetel. Kort na de stembusgang liet hij al weten dat hij in de mediawereld zou terugkeren.

Roos laat weten dat hij doorgaat als opiniemaker en met een eigen online-opiniepagina komt. ,,Het is niet wat ik hoopte, maar ik ben niet klaar om mijn mening aan de wilgen te hangen”, aldus Roos. Hij noemt het slecht hoe het land wordt bestuurd.

Roos was journalist en columnist bij onder meer BNR, PowNed en GeenStijl. Met GeenPeil voerde hij met succes campagne om een referendum over het associatieverdrag met Oekraïne af te dwingen. Dat werd op 6 april 2016 gehouden. Vier maanden later nam Roos het lijsttrekkerschap van VNL op zich.