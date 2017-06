‘Mogelijk meer aanhoudingen in zaak-Savannah’

Justitie sluit niet uit dat er in de zaak rond de dood van het meisje Savannah uit Bunschoten meer aanhoudingen worden verricht. Dat zei hoofdofficier van justitie Midden-Nederland Jet Hoogendijk donderdag in het tv-programma Jinek op NPO 1.

Een jongen van zestien uit Den Bosch zit vast op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. Zijn voorlopige hechtenis is met twee weken verlengd. Ook de jongen van veertien uit Ede die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Romy uit Hoevelaken blijft vastzitten.

De twee veertienjarige meisjes Savannah en Romy werden, twee dagen na elkaar, dood gevonden in een sloot. ,,Dit is zo bizar, dit maak je niet vaak mee: twee vergelijkbare moorden in een weekend”, aldus Hoogendijk.