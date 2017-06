Overleg Catshuis afgebroken

De partijleiders van VVD, CDA, D66 en GroenLinks hebben het formatieoverleg met informateur Herman Tjeenk Willink donderdagavond afgebroken. Ze waren enkele uren op het Catshuis, de ambtswoning van de premier, bijeen. Er zijn geen conclusies getrokken, aldus een woordvoerder van de informateur. Er komt nog een vervolgafspraak, maar onbekend is wanneer en waar.

De vier partijleiders spraken eerder op de dag ook al met Tjeenk Willink op het Catshuis. Het informale formatieverleg had geheim moeten blijven, maar dat het plaatsvond en waar lekte toch uit.

Vermoedelijk was het migratiebeleid een belangrijk onderwerp van gesprek. Een eerdere formatiepoging tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks liep enkele weken geleden stuk op dit thema.

Na het ochtendoverleg wilden de partijleiders weinig kwijt. ,,Ik heb maar één doel: zo snel mogelijk klaar met die formatie en een nieuwe regering”, zei VVD-voorman Mark Rutte toen ook namens Alexander Pechtold (D66), Sybrand Buma (CDA) en Jesse Klaver (GroenLinks).

De vier deden na het avondoverleg helemaal geen mededelingen. Wel was te zien dat Pechtold en Klaver niet lang voor het einde van de samenkomst met elkaar spraken in de tuin van het Catshuis. Korte tijd later kwamen de partijleiders druk bellend met hun mobiele telefoons naar buiten.