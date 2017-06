ProRail bouwt allerlaatste stukje Betuwelijn

Spoorbeheerder ProRail start deze maand met de aanleg van het allerlaatste stukje van de Betuweroute. Tussen Zevenaar en Babberich aan de Duitse grens wordt de laatste 3 kilometer goederenspoorlijn gebouwd. In december 2018 moet het hele karwei klaar zijn, aldus de spoorbeheerder donderdag.

De aanleg van de 172 kilometer lange goederenlijn van Rotterdam naar de Duitse grens startte in de jaren negentig van de vorige eeuw. In 2007 werd de Betuweroute in gebruik genomen. Als het allerlaatste stukje spoor bij Zevenaar klaar is, kunnen 160 treinen per dag de goederenlijn gebruiken. De Betuweroute zorgt voor een doorgaande industriespoorverbinding tussen Rotterdam en Genua (Italië).

Bij Zevenaar moesten de goederentreinen tot nu toe over spoor dat ook voor gewoon treinverkeer is bestemd. ProRail heeft gewacht met de aanleg van een spoor voor de Betuweroute totdat Duitsland begon met de aansluiting. Dat was vorig jaar. Duitsland bouwt 70 kilometer nieuw spoor vanaf de grens tot aan Oberhausen.