Rotterdam stelt straatintimidatie strafbaar

Seksuele straatintimidatie wordt per 1 januari strafbaar in Rotterdam. Wie vrouwen op straat nasist, naroept, achternaloopt, om seks vraagt of in het nauw drijft, kan rekenen op een boete van maximaal 4100 euro of drie maanden gevangenisstraf. De gemeente wijzigt daarvoor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), zo heeft de verantwoordelijke wethouder Joost Eerdmans (veiligheid) donderdag bekendgemaakt.

Vooruitlopend op het verbod gaan Rotterdamse handhavers al vanaf volgende maand waarschuwingen uitdelen. Ze krijgen een speciale training. Ook komen er voor het aanpakken van seksuele straatintimidatie vier handhavers bij. Verder wordt er voor slachtoffers een meldpunt geopend dat gekoppeld is aan het Centrum voor Seksueel Geweld.

Uit onderzoek is gebleken dat in Rotterdam 84 procent van de vrouwen tussen 18 en 45 jaar te maken heeft met seksuele straatintimidatie. Eerdmans noemt dat onacceptabel. ,,Iedereen hoort zich op straat veilig te voelen. Het feit dat vrouwen zich zo beperkt voelen in hun vrijheid dat zij hun kleding aanpassen of bepaalde delen van de stad ontwijken, is niet acceptabel”, aldus de wethouder.

Rotterdam overweegt een aparte aanpak op te stellen voor het belagen van homo’s, lesbiennes en transgenders. Afgelopen weekend werd op het Schouwburgplein nog een jonge vrouw mishandeld die met haar vriendin hand in hand liep.

Ook in Amsterdam is een bepaling opgenomen in de APV die straatintimidatie strafbaar stelt, met een sanctie van eveneens maximaal 4100 euro of drie maanden cel. Er wordt nog niet actief op gehandhaafd, eerst moet de Amsterdamse gemeenteraad er deze zomer nog over spreken, zegt een woordvoerder van burgemeester Van der Laan. In Den Haag zijn eveneens stemmen opgegaan om straatintimidatie strafbaar te maken.