Soestdijk wordt ‘podium voor innovatie’

Paleis Soestdijk en het bijbehorende park gaan tentoonstellingen en presentaties over innovatieve ontwikkelingen herbergen. Er komen ook horeca en hotelkamers.

Bedrijven en kennisorganisaties kunnen er hun nieuwste innovaties presenteren aan een breed publiek. Het gaat dan bijvoorbeeld om waterbeheersing, agricultuur en voeding, design en duurzame energie.

Op het terrein van de voormalige marechausseekazerne komen huizen.

De initiatiefnemer ervoor, Made by Holland, werd donderdag door het Rijksvastgoedbedrijf uitverkoren uit de drie laatste kandidaten met plannen voor het paleis dat zo belangrijk is in de geschiedenis van de Oranjes.