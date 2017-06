Steun menselijke ketting tegen kerncentrale

Het grote protest in Limburg tegen een Belgische kerncentrale in Tihange kan op 25 juni toch doorgaan. Naar verwachting 60.000 mensen zullen hand in hand gaan staan om een menselijke keten te vormen tussen Aken, Maastricht, Luik en Tihange.

Vanwege de kosten voor de veiligheids- en verkeersmaatregelen was het onduidelijk of het protest door kon gaan. Maar provincie Limburg en zes gemeenten hebben de garanties gegeven dat de kosten gedekt worden, meldt een van de initiatiefnemers WISE (World Information Service on Energy) dat campagne voert tegen kernenergie.

De kosten van de beveiliging zijn geraamd op ruim 66.000 euro. Dat geld had de organisatie niet. WISE noemt de steun niet meer dan logisch. ,,Het zou belachelijk zijn als de actie niet door had kunnen gaan omdat de autoriteiten hun zaakjes niet op orde hebben”, zegt directeur Peer de Rijk.

De zes gemeenten die garant staan zijn Valkenburg, Eijsden-Margraten, Vaals, Gulpen-Wittem, Maastricht en Heerlen.