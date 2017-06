Deel rechters mist respect media en politiek

Een flink deel van de Nederlandse rechters zegt het respect te missen van politiek en (sociale) media voor de onafhankelijkheid van hun uitspraken. Uit een onderzoek onder 11.000 Europese rechters blijkt dat veel Nederlandse rechters daarover klagen.

Vooral het gebrek aan vertrouwen in die onafhankelijkheid op sociale media in de afgelopen twee jaar wordt door een groot deel van de ondervraagde rechters gevoeld. Van de 575 Nederlandse deelnemers aan de Europese enquête geven 172 rechters aan dat disrespect op sociale media te hebben ervaren. Slechts 183 magistraten zeggen dat respect wel te krijgen. 220 rechters spreken daarover hun twijfel uit of vinden de vraag niet van toepassing.

Ook op radio, tv en in kranten wordt minder respect voor onafhankelijkheid van rechters bespeurd. In het parlement bestaat dat respect in de beleving van de rechtsprekenden ook niet altijd: 70 rechters voelen zich niet gerespecteerd door de politiek, 86 rechters twijfelen daar aan of spreken zich daarover niet uit.

De rechters zijn ondervraagd over zaken als omkoping, beïnvloeding en bedreiging. Gevallen van omkoping doen zich volgens hen nauwelijks voor, 564 van de 575 Nederlandse rechters beantwoorden die vraag ontkennend. Zij geloven niet dat andere rechters daarvoor openstaan. Ongeoorloofde beïnvloeding wordt nauwelijks opgemerkt, al geven enkele rechters aan soms beïnvloed te worden door berichtgeving in de media.

Toch vinden Nederlandse rechters dat ze onafhankelijk hun werk kunnen doen. Zij belonen dat met een ruime 9 als rapportcijfer. Daarmee behoren ze volgens het onderzoek van het Europese netwerk van Raden voor de rechtspraak (ENCJ) tot de kopgroep in Europa.

Frits Bakker, voorzitter van de Nederlandse Raad voor de rechtspraak, vindt desondanks dat sommige zaken beter kunnen. Hij wijst op transparantie bij het verdelen van zaken onder rechters. Verder is de rechtseenheid een punt van zorg. Bakker: ,,In Groningen moet niet anders worden gevonnist dan in Maastricht. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het voor rechters mogelijk blijft om bij individuele zaken, in onafhankelijkheid, maatwerk te leveren.’’