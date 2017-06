Oud-Kamerlid wil voorzitter PvdA worden

Oud-Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug wil samen met PvdA-medewerker Gerard Oosterwijk een gooi doen naar het partijvoorzitterschap van de PvdA. Oosenbrug bevestigt vrijdag berichtgeving in de Volkskrant hierover.

De twee zijn de eersten die openlijk zeggen dat ze voorzitter Hans Spekman op willen volgen. Hij kondigde na de voor de PvdA rampzalig verlopen verkiezingen zijn afscheid aan, maar blijft nog aan tot oktober.

In de Volkskrant zeggen Oosenbrug en Oosterwijk, die het voorzitterschap willen delen, dat ze de partij terug willen geven aan de leden. Volgens hen is de PvdA te veel een bubbel geworden waarbinnen alleen mensen met dezelfde afkomst en opleiding elkaar tegenkomen.

Oosenbrug wil meer mensen bij de partij die zich op eigen kracht een weg omhoog zoeken. Hoewel er nog geen profielschets is opgesteld voor de nieuwe PvdA-voorzitter, kan ze zich niet voorstellen dat ze niet aan het profiel voldoet, zegt ze in de krant.

Oosenbrug was Kamerlid sinds 2012 en woordvoerster namens de PvdA-fractie op het gebied van onder meer ICT en privacy. Ze kwam na de laatste verkiezingen in maart niet terug in de Kamer. In september vorig jaar zei Oosenbrug al dat ze terug wilde naar ‘de echte wereld’ zonder Haagse spelletjes om dichter bij huis politiek te bedrijven en ,,de partij weer groot te maken”.

Oosterwijk is beleidsmedewerker van de PvdA bij het Europees Parlement.