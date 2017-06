Terschelling weer in de ban van Oerol

Cultuurliefhebbers kunnen de komende tien dagen weer terecht op Terschelling voor de 36e editie van Oerol. Vanaf vrijdag verandert het Waddeneiland in een groot podium voor theatershows, straattheater, muziekoptredens, dans, landschapskunst en expedities.

Jaarlijks bezoeken tienduizenden mensen het festival Oerol (overal), dat voor het eerst plaatsvond in 1982 en inmiddels is uitgegroeid tot een internationaal fenomeen. Vorig jaar werd een recordaantal van 135.000 theaterkaarten verkocht. De veelal vernieuwende acts vinden plaats op bijzondere locaties en zijn hier vaak ook speciaal voor gemaakt.

Op het muzikale programma staan artiesten als Jett Rebel, Kraantje Pappie, Lucas Hamming, Moss, Tangarine, The Kik en The Cool Quest. Het publiek kan verder terecht bij theateracts als Amsterdam Klezmer Band, Watskeburt?! The Deleted Scenes, Groupe Acrobatique de Tanger en Orkater/De Nieuwkomers.

Oerol neemt zaterdag afscheid van oprichter en creatief directeur Joop Mulder, die eerder dit jaar bekendmaakte dat hij ermee stopt. Tijdens het ‘Feest der Verandering’ wordt hij volgens een woordvoerster door honderden blazers van het eiland ‘weggeblazen’.