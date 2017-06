Basisschool in Eindhoven afgebrand

In Eindhoven is basisschool Onder de Wieken aan de Mainelaan in vlammen opgegaan. De brand brak zaterdagochtend uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Volgens de brandweer moet de school als verloren worden beschouwd.

Waar de ruim 250 leerlingen hun schooljaar kunnen afmaken is nog niet bekend. Er wordt druk gezocht naar vervangende huisvesting, zegt wethouder Jannie Visscher van onderwijs.

,,Het is onvoorstelbaar dat hier vrijdag nog leerlingen en leerkrachten volop in de weer waren. Het is tot de grond toe afgebrand”, zegt Visscher. ,,Alles is erop gericht om samen met de school zo snel mogelijk nieuw onderdak te vinden.”

Aan het einde van de middag, vanaf 17.30 uur, vergadert de gemeente met de schooldirectie en het bestuur over vervangende huisvesting.