De politie heeft vrijdagavond in Eindhoven een man aangehouden die aan het filmen was bij de ingang van het PSV-stadion, waar Guus Meeuwis op dat moment een concert gaf. Hij had geen verklaring voor zijn gedrag en geen kaartje voor het concert. Omdat uit onderzoek bleek dat de man bij de politie bekend staan als ,,mogelijk geradicaliseerd” werd hij gearresteerd en sloeg de politie groot alarm.