Ernstig ongeluk bij obstacle run in Venlo

Bij de obstacle run VenloStormt is zaterdag een deelnemer ernstig gewond geraakt, nadat ze van een metershoge glijbaan was gegleden. Ze zou in botsing gekomen zijn met een andere deelnemer en kwam niet meer boven water. Het slachtoffer is door duikers uit het water gehaald en gereanimeerd. Volgens de organisatie is de vrouw in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Zaterdag werd het resterende programma van de obstacle run afgelast.

Zondag gaat het evenement wel door. Het programma wordt op twee onderdelen aangepast, heeft de organisatie besloten na overleg met verschillende veiligheidsinstanties. De Superglijbaan zal niet worden opgenomen in het parcours. TopStorm, een wedstrijd voor de allersnelste deelnemers, wordt aangepast. Er is geen wedstrijd, er is geen jurering en ook geen winnaar.

Bij obstacle runs wordt hardlopen gecombineerd wordt met obstakels om de fysieke en mentale gesteldheid van de deelnemers op de proef te stellen.