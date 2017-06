Nog twee gewonden Amsterdam in ziekenhuis

Twee gewonden van het incident vrijdag met een auto op het Stationsplein in Amsterdam van vrijdag, liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de politie zijn ze na kunstmatig in coma gehouden te zijn, nu bij kennis.

Na uitgebreid onderzoek heeft de politie nog geen enkele indicatie dat de automobilist opzettelijk op de mensen is ingereden. De bestuurder, een 45-jarige man uit Amsterdam, is onwel geworden. Ook huiszoeking heeft geen aanwijzing voor iets anders opgeleverd.

De automobilist zat zondagavond nog vast en blijft volgens een woordvoerder ook nog wel even vastzitten.